Motorland Aragon: grande attesa per la 10a edizione del Gran Premio de Aragón MotoGP

Aperto nel 2009, il Motorland Aragon porta avanti da allora l'amore per le corse che l'Aragona ha dimostrato di avere da cinquant'anni a questa parte: una destinazione da non perdere per tutti coloro che amano l'odore del carburante e sono appassionati di velocità! Nel 1965, Joaquín Ripollés promosse per la prima volta il Grand Prix inaugurale della città di Alcañiz, che si svolse sull'indimenticabile circuito noto come Circuito Guadalope, che ha ospitato la sua ultima gara nel 2003.

Nel 2006 è poi finalmente partito il progetto Motorland Aragon, con le prime competizioni sui circuiti di kart e fuoristrada. Il 2009 si è rivelato un anno fondamentale con il completamento del complesso automobilistico e l'apertura del circuito di corse su strada.

Ma è il Gran Premio de Aragón della MotoGP, che fa sempre parlare di sé, sia prima che dopo. Sempre in scena a settembre, è un evento che attira più di 100.000 spettatori.

Quest'anno, il programma è iniziato giovedì 19 settembre, con la conferenza stampa e le celebrazione del decimo anniversario del circuito. Ma non solo: alcuni dei piloti della MotoGP, come Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Alex Márquez hanno dato spettacolo per gli spettatori presenti.

Venerdì 20 si sono svolte le sessioni di prove libere mentre oggi, sabato 21, è il giorno delle prime qualifiche.

L'appuntamento vero e proprio sarà domenica 22, con la gara clou. Sarà una mattinata intensa che vedrà i warm-up per la Moto3, la Moto 2 e la MotoGP. Alle 11.20 sarà poi il momento della gara di Moto3, mentre i piloti della la MotoGP scenderanno in pista alle 13:00, seguiti da quelli della Moto2 alle 14.30.