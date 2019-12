Norbert Michelisz regala a Hyundai il secondo titolo WTCR consecutivo

Nell'edizione di quest'anno, tre squadre avevano scommesso sulla Hyundai i30 N TCR: la Squadra Corse (Tarquini-Michelisz), la Lukoil Racing Team (Engstler-Farfus-Catsburg) e il Team Engstler, che aveva una Wild Card. L'i30 N TCR non ha avuto bisogno di molto tempo per dimostrare il proprio valore. Gabriele Tarquini ha vinto la R2 a Marrakech oltre al 3° round all'Hungaroring, ma è stato il suo compagno di squadra Norbert Michelisz a metterne in mostra il pieno potenziale.L'ungherese ha ottenuto due successi piuttosto convincenti, sia sulla R1 del Nürburgring che a Vila Real. Poi, ha vinto la R2 sul circuito di Ningbo in Cina, gara in cui Tarquini è arrivato al secondo posto. Michelisz ha poi ottenuto il suo terzo successo stagionale a Suzuka, in occasione della R2. Ha anche conquistato il 2° posto in Slovacchia, a Hungaroring (R3) e a Macao (R1). Hyundai ha concluso la stagione in grande stile, con una vittoria per Michelisz nella R1 di Sepang.

La lotta per il titolo tra il pilota ungherese e Esteban Guerrieri è stata molto intensa, ma alcuni problemi meccanici sulla monoposto argentina hanno poi aperto la strada verso la vittoria a Michelisz. Le eccellenti prestazioni del costruttore in questa stagione sono tutt'altro che casuali. L'anno scorso, Hyundai ha dominato la classifica generale dei piloti con la vittoria per Tarquini (BRC Racing Team) e il secondo posto per Yvan Muller (M-Racing-YMR). Il successo dell'i30 N TCR è reso ancora più eccezionale dal fatto che, avendo dominato lo scorso anno, l'auto ha dovuto affrontare in questa stagione la dura concorrenza della Honda Civic Type R e della Lynk & Co TCR.

In questa stagione, Hyundai era su tutti i fronti nel TCR. Oltre alla i30 N TCR, il costruttore aveva messo in campo una seconda auto, la Veloster N TCR. Quest'ultima ha saputo ottenere buone prestazioni in particolare nella Michelin Pilot Challenge, con la vittoria nella classifica generale del team Bryan Herta Autosport nella categoria TCR. La casa automobilistica sudcoreana, che ricordiamo è entrata nel WTCR solo l'anno scorso, ha appena vinto il campionato piloti per la seconda volta consecutiva. Sembra proprio che ci sia un nuovo e agguerrito protagonista nel mondo delle corse automobilistiche!