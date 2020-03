Sophia Flörsch torna al volante: la pilota sopravvissuta gareggerà alla 24 ore di Le Mans

Una bella storia. Meno di due anni dopo un intervento chirurgico di 17 ore alla colonna vertebrale, Sophia Flörsch torna al volante di un team di sole donne per gareggiare alla 24 ore di Le Mans. La gara si svolgerà a giugno e sancirà il ritorno in gara della pilota tedesca che, a 19 anni, è sopravvissuta a un gravissimo incidente a quasi 300 km/h al GP di Macao di Formula 3.

Sarà in squadra con la collaudatrice della Alfa Romeo F1 Tatiana Calderon e la britannica Katherine Legge. Guideranno nella categoria LMP2 per il team Racing Oreca di Richard Mille. Come se non bastasse, Sophia Floersch sarà la prima donna a correre nella in Formula 3, dopo aver firmato con Campos Racing per la stagione 2020. Davvero un ritorno alle corse incredibile.