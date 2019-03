Tragedia a Jerez: Marcos Garrido è morto, 14enne investito durante una gara

Una tragica notizia arriva dal circuito di Jerez dove Marcos Garrido è deceduto durante una gara regionale Supersport 300. Il pilota 14enne, alfiere della Cardoso Racing, è purtroppo caduto dalla sua moto tra la curva 2 e la curva 3 e tragicamente è stato investito da un avversario. L’incidente è stato drammatico e le condizioni del ragazzo sono sembrate subito critiche: l’equipe medica ha fatto tutto il possibile per salvargli la vita ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, dopo l’incidente occorso sul tracciato spagnolo, è stato trasportato all’Ospedale Generale di Jerez ma è spirato gettando nello sconforto famigliari, amici, compagni di gara e tutto il mondo del motociclismo. In prima linea anche Marc Marquez, Campione del Mondo MotoGP che ha espresso il suo cordiglio tramite Twitter.