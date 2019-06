Tragedia al Tourist Trophy: muore il 27enne inglese Daley Mathison

Altra vittima al Tourist Trophy, corsa motociclistica inglese purtroppo nota anche per la quantità di incidenti e di vittime che si verificano lì ogni anno: questa volta a rimetterci è un pilota inglese di 27 anni, Daley Mathison, morto nella prima giornata di gara a seguito di un incidente avuto in sella a una Bmw del team Penz13 all'inizio del terzo giro nella gara delle Superbike. Mathison aveva già corso 19 volte in questa manifestazione, arrivando anche tre volte sul podio nella categoria motoelettriche.

A divulgare la notizia sui social è stata la moglie, con un’immagine scattata dal congiunto pochi minuti prima del dramma:"Era un uomo felice e orgoglioso di correre".

Il Tourist Trophy si tiene ogni anno su un circuito stradale da 60 chilometri sull'isola di Man. La manifestazione è stata ovviamente sospesa dopo l'accaduto.