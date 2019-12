Dopo 35 vittorie consecutive arriva un ko per van der Poel: è Toon Aerts a firmare l'impresa

Toon Aerts. Basta nome e cognome, perché il ciclista belga è riuscito a conquistare la 4a tappa del DVV Verzekeringen Trofee, mettendo fine - almeno per un giorno - al dominio di Mathieu van der Poel. L’olandese chiude la sua striscia consecutiva di 35 successi nel ciclocross: l’ultima vittoria di un ‘altro’ è datata il 1° novembre 2018 con la vittoria proprio di Toon Aerts. Oggi, oltre 13 mesi dopo, è arrivato il successo di Aerts, che si era imposto anche la settimana precedente a Zonhoven, in Superprestige. Il campione del Mondo, invece, è giunto addirittura 3°, superato nel finale anche dal belga Eli Iserbyt.

Cronaca

Sul circuito dedicato al tre volte campione del mondo Mario De Clerq, reso particolarmente duro dalla pioggia che ha trasformato il terreno in una distesa di fango, il trio composto da Toon Aerts, Mathieu van der Poel ed Eli Iserbyt ha preso il largo già nel primo giro. Van der Poel si è portato in testa all’inizio del secondo, ma non è riuscito a fare la differenza come al suo solito. Evidentemente le due settimane di ritiro in Spagna si sono fatte sentire nelle gambe dell’olandese che non ha trovato il colpo di pedale dei giorni migliori.

Aerts a metà della seconda tornata ha superato così il campione del mondo e ha fatto subito la differenza, involandosi verso un successo di portata storica. Il campione nazionale belga ha guadagnato in breve tempo diverso margine e van der Poel, capito che la gara gli era sfuggita di mano, ha mollato anche di testa, finendo per farsi superare da Iserbyt nel corso del penultimo giro. Il trionfo di Aerts è netto: 1’30”su Iserbyt e oltre 2′ su van der Poel. Iserbyt, ad ogni modo, può ritenersi soddisfatto per il risultato poiché ha guadagnato molto sia su Michael Vanthourenhout che Lars van der Haar che lo inseguivano in classifica generale. Aerts dimezza il suo distacco dal connazionale, ma, dato che si trovava a 3’20”, non è ancora un pericolo per il leader della Pauwels.