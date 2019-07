Van der Poel campione d'Europa della Mountain Bike! Solo 16° Kerschbaumer

Si conclude senza soddisfazioni la spedizione italiana gli Europei di Mountain Bike a Brno in Repubblica Ceca. Gerhard Kerschbaumer era l’alfiere per l’Italia, ma il corridore di Bressanone chiude solo al 16° posto. I migliori italiani sono i gemelli Braidot con Daniele 6° dopo una grande rimonta e Luca 7° che era partito benissimo in avvio di gara. A vincere è invece Mathieu van der Poel che dopo il titolo mondiale conquistato nel ciclocross, si prende il titolo europeo di Mountain Bike. Il 24enne olandese continua a fare bene in tutte le discipline, in attesa del passaggio definitivo al ciclismo su strada dove comunque ha fatto vedere grandi cose con la vittoria dell’Amstel Gold Race, della Freccia del Brabante e dell’Attraverso le Fiandre.

Cronaca

Mathieu van der Poel si è subito portato al comando insieme a Cink e Gerhard Kerschbaumer, ma una caduta nel corso del primo giro ha fatto perdere terreno al fuoriclasse olandese. Al secondo giro la situazione si è ricompattata, con sette corridori al comando, vista la rimonta di Luca Braidot, Vader e degli svizzeri Vogel e Litscher.

La tranquillità è durata pochissimo perché nel tratto più impegnativo l’olandese ha allungato con decisione, andando in fuga verso il titolo. Kerschbaumer perde contatto e crolla, Luca Braidot invece prova a giocarsi la medaglia con gli svizzeri e Cink. Nel corso del sesto giro Luca Braidot ha accusato, però, il primo momento di difficoltà perdendo le ruote di uno scatenato Vogel, venendo poi superato anche dalla coppia formata da Cink e Vader. Lo svizzero prende il largo, mentre nella battaglia per il 4° posto sono rientrati gli inseguitori, tra cui anche Daniele Braidot.

Video - "Che corridore! Che fenomeno!" Van der Poel è campione d'Europa a Mountain Bike 01:55

Van der Poel sempre in testa con più di un minuto di vantaggio e per l’olandese è un monologo verso la vittoria. Chiude al 2° posto lo svizzero Vogel, poi l’olandese Vader a completare il podio per una storica doppietta olandese. 4° Griot davanti all’altro svizzero Indergand e la coppia italiana formata da Daniele (6°) e Luca Braidot (7°). Grande delusione per Gerhard Kerschbaumer che chiude solo al 16° posto, poi Gioele Bertolini (18°), Nadir Colledani (26°) e Mirko Tabacchi (30°).