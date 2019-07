Italia e l'argento inedito nell’highlight: grande prova delle azzurre

La medaglia d’argento della novità, la medaglia d’argento tanto attesa. Arriva dall’inedita finale dell’highlight routine il primo podio mondiale per l’Italia a squadre nella rassegna iridata 2019 di nuoto sincronizzato. A Gwangju, Corea del Sud, in una specialità non olimpica che vedeva l’assenza di Russia, Cina e Giappone, la compagine tricolore ha saputo cogliere l’occasione, concedendo il bis dopo l’argento di qualche ora fa di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo misto tecnico.

91.7333 è stato il punteggio delle italiane che, capeggiate da Beatrice Callegari, hanno saputo incantare in acqua, ottenendo i seguenti punteggi nei tre segmenti: 27.6000 nell’esecuzione, 36.9333 nell’impressione artistica e 27.2000 nelle difficoltà. Una routine che ha previsto prevalentemente spinte, un flot e una connessione, con difficoltà di braccia e gambe, dal titolo “Dragone“, icona della cultura coreana e protettore dello spirito e della natura.

Le ragazze del Bel Paese sono state apprezzate per le emozioni suscitate, premiate da una medaglia storica. La vittoria è andata all’Ucraina che, mettendo in acqua grazia e precisione, ha ottenuto il punteggio di 94.5000 (esecuzione: 28.3000, impressione artistica: 38.0000, difficoltà: 28.2000). A completare il podio, il bronzo è stato vinto dalla Spagna che con 91.1333 (esecuzione: 27.3000, impressione artistica: 36.5333, difficoltà: 27.3000) ha dato filo da torcere all’Italia. Un riscontro che dà ulteriore merito alla formazione di Patrizia Giallombardo, che tanto ha lavorato per questo esercizio, raccogliendo i frutti sperati.

giandomenico.tiseo@oasport.it