Gwangju 2019: un altro argento per Minisini e Flamini! Secondi nel duo misto libero, oro alla Russia

Ultima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 10.00 italiane (le 17.00 locali) ha preso il via l’atto conclusivo della routine del libero riservata al duo misto. In acqua i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini.

Dopo l’argento del tecnico, i nostri portacolori puntavano a un’altra medaglia, lanciando il guanto di sfida alla coppia russa Mayya Gurbanberdieva/Aleksandr Maltsev. Un esercizio nuovo rispetto al passato nel quale Giorgio e Manila hanno cercato di inserire diverse difficoltà, come una spinta in rotazione con braccia e gambe completamente fuori dall’acqua. “La lotta tra il bene e il male” è stata ben rappresentata dagli azzurri, con grande intensità, accompagnati da The duel drum and piano di Havas. Una routine non facile da gestire per i tanti accorgimenti, abbinati a un’eccellente parte artistica.

Manila Flamini​ e Giorgio Minisini​, argento duo misto libero - Gwangju 2019Getty Images

91.8333 (esecuzione: 27.6000, impressione artistica: 36.5333, difficoltà: 27.7000) il punteggio della coppia del Bel Paese che ha, dunque, ottenuto un nuovo secondo posto alle spalle dei russi (92.9667). Le lacrime di Flamini sono significative al termine della gara, visto che l’azzurra ha annunciato che si prenderà una pausa, desiderosa di diventare mamma. Resta comunque la bellezza di un esercizio che, forse, non è stato valorizzato a sufficienza dalla valutazione della giuria, ancora una volta premiante i rivali dell’Italia. A completare il podio, come da pronostico, i due giapponesi Yumi Adachi/Atsushi Abe (90.4000)