Mondiali Gwangju 2019: Cerruti-Ferro seste nel duo libero, oro alle russe Romashina e Kolesnichenko

La settima delle dieci finali di nuoto sincronizzato valide per il Mondiale 2019 in corso di svolgimento a Gwangju in Corea del Sud è stata quella del duo libero e lo spettacolo allo Yeomju Gymnasium è stato ancora una volta dominato dalle stelle della disciplina, le russe Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko (38 medaglie d’oro in due).

La formazione russa ha rispettato i pronostici della vigilia e ha conquistato il sesto successo di questi Mondiali per la propria nazione che ha vinto ogni gara in cui ha preso parte; il punteggio delle due doppiste al termine della solita frenetica e incessante routine è stato di 97.5000, arrivato grazie a 29.3000 in esecuzione, 38.8000 in impressione artistica e soprattutto un 29.4000 in difficoltà davvero stupefacente. Nulla da fare anche questa volta per il duo cinese Sun Wenyan e Xuechen Huang che nonostante una prova convincente dal punto di vista di armonia e sincronia che le ha viste ridurre il distacco dalla testa si devono arrendere con il punteggio totale di 95.7667 (28.7000, 38.2667, 28.8000). Sorridono per il bronzo ancora una volta le ucraine Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk (94.1000) che grazie a un punto pieno di incremento coronano questa ennesima grande soddisfazione iridata rispetto alle giapponesi Yukiko Inui e Megmu Yoshida che si devono accontentare di un’altra medaglia di legno con 93.0000 punti.

La nostra consolidata coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro è scesa in acqua scatenata, vogliosa di riprendersi il quinto posto che la Spagna le aveva soffiato nelle qualificazioni; il duo azzurro ha danzato sulle note di “Scary sound and music” degli Ultimate Horror Sounds, una celebrazione della donna contro ogni abuso seguendo la coreografia del CT Patrizia Giallombardo. Esibizione veramente competitiva con un bell’incremento sulla difficoltà di mezzo punto che le ha portate a conquistare 91 punti netti (27.3000, 36.4000, 27.3000), mezzo in più del preliminare, che purtroppo però non è stato sufficiente per strappare la quinta posizione alle avversarie. La coppia iberica con Paula Ramirez e Ona Carbonell ha infatti offerto al pubblico un esercizio coreograficamente e tecnicamente superiore al nostro ed è riuscita a confermarsi davanti alle azzurre (91.7000) nonostante un brutto errore di sincronia nei secondi finali, molto evidente.

Settima posizione confermata per le canadesi Jacqueline Simoneau e Claudia Holzner con 89.7667 punti (26.9000 35.8667 27.0000) mentre ottave a sorpresa dopo un ottima performance si sono qualificate le gemelle francesi Tremble (Charlotte e Laura) che incrementando di 1,3 rispetto al preliminare (88.0000 totale odierno) hanno scavalcato la formazione austriaca e quella greca.

Domani torneranno in acqua Giorgio Minisini e Manila Flamini per le qualificazioni del duo misto libero.