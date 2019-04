A Guangzhou Sun Yang vince la sfida con Detti nei 400 sl

Era una delle sfide più attese di questo secondo ed ultimo giorno di gare in Cina, a Guangzhou, sede della prima tappa delle Fina Champions Swim Series 2019. Il confronto tra il nostro Gabriele Detti e il cinese Sun Yang nei 400 stile libero era un buon test per il livornese che doveva vedersela con il campione del mondo in carica, nonché con l’australiano Jack McLoughlin e con l’avversario principale di Gregorio Paltrinieri negli 800 e 1500 stile libero Mykhailo Romanchuk.

Ebbene è stato Yang ad imporsi con un super tempo. Il 3’42″75, infatti, del cinese va a migliorare il best time mondiale siglato da Detti a Riccione di 3’43″36 e dà una grande risposta a tutta la concorrenza sul fatto che chi vorrà ottenere l’oro iridato questa estate in Corea del Sud su questa distanza dovrà fare i conti con lui. Una gara nella quale Sun e Detti sono passati più o meno con lo stesso crono ai 200 metri ma poi l’asiatico ha fatto la differenza nella seconda parte, chiudendo con uno spettacolare ultimo 50 metri da 26″34. Per il livornese poco da fare e un crono comunque buono visto il periodo di preparazione di 3’46″95, a precedere McLoughlin (3’47″89) e Romanchuk (3’48″55).