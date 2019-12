Assoluti: Federico Burdisso verso il pass olimpico nei 200 farfalla

Il nuotatore Federico Burdisso dà appuntamento in finale al pass olimpico dopo aver dimostrato di essere capace di scendere al di sotto del richiesto 1'54"3 nei 200 farfalla.

Il 18enne pavese, quarto ai mondiali di Gwangju col record italiano di 1'54"39, nonché bronzo europeo, chiude le batterie in 1'56"23. L'atleta di Esercito e Tiro a Volo Nuoto, allenato da Simone Palombi, dopo il diploma al college Mount Kelly, a Tavistock, nel Devon, in Inghilterra, si trasferirà a gennaio all'Università di Chicago per studiare ingegneria ed entrerà a far parte dei Wildcats Northwestern del circuito NCAA.