Assoluti, giorno 3: mondiale stagionale per Paltrinieri, Pellegrini vince (ma non sorride) nei 100

La Divina vince ma non sorride

Federica Pellegrini ha vinto i 100 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione. La Divina ha duellato a lungo con l’ottima Erika Ferraioli regolandola con grande esperienza nel finale: successo in 54:42, appena sei centesimi meglio rispetto a quanto nuotato questa mattina. La 29enne è passata in 26.37 e poi è tornata in 28.05, livello non straordinario e riscontro cronometro alto ma siamo soltanto all’inizio della stagione e c’è ancora tutto il tempo per prendere la misura con la nuova distanza abbracciata da Fede dopo il trionfo di Budapest nella prova più amata. Alle sue spalle come detto la buona Erika Ferraioli (55.33) e Laura Letrari (55.63). La Campionessa del Mondo dei 200 metri non ha incantato nelle due vasche e il tempo finale non può ritenersi soddisfacente come ha ribadito lei stessa nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di RaiSport al termine della gara:

" Non mi spiego come ho fatto a nuotare un tempo così alto, non so cosa dire. Stamattina ho fatto il tempo senza faticare, nel pomeriggio in gara secca non mi sono praticamente migliorata e non riesco a spiegarmelo. Ad Atlanta in pieno carico ho fatto decisamente meglio, ora devo studiarlo insieme al mio allenatore. Questo successo vale comunque la qualificazione diretta agli Europei di Glasgow dove la Divina vorrà sicuramente essere protagonista "

Paltrinieri re negli 800

Gregorio Paltrinieri si è reso protagonista di una prestazione di assoluto rilievo sugli 800 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di nuoto. Il carpigiano ha dominato su una distanza a lui particolarmente congeniale (bronzo iridato in carica) toccando con un rimarchevole 7:45.53: si tratta del miglior tempo mondiale dell’anno, a meno di cinque secondi dal suo personale. Siamo soltanto all’inizio dell’anno ma il Campione Olimpico dei 1500 metri ha risposto subito presente, la sua nuotata è stata molto convincente, in vasca si è distinto per un ritmo estremamente concreto (29” per ogni 50, ha poi accelerato nell’ultimo andata-ritorno) ed è parso già in ottima forma fisica, pronto per un’estate da grande protagonista. La vittoria odierna vale anche il pass diretto agli Europei di Glasgow dove andrà a caccia della vittoria sfidando il suo grande amico Gabriele Detti, oggi assente per un problema fisico. Alle spalle di Greg si sono piazzati il buon Domenico Acerenza (7:57.60 per il vincitore dei 400m stile libero) e Johannes Calloni (7:59.80, qualificato per gli Europei juniores). Queste le dichiarazioni che il 23enne ha rilasciato ai microfoni di Rai Sport

" Cercavo gli spazi di nuotata, non mi interessava andare fortissimo perché poi mi faccio anche condizionare. Considerando i tanti cambiamenti di questa stagione, mi è piaciuta la nuotata. Mi sentivo più potente ed efficiente sotto, sono contento di questo. E’ sempre importante trovare indicazioni positive, 7:45 è un buon tempo ma mi interessava di più la nuotata "

Quadarella miglior crono mondiale nei 1500

Simona Quadarella ha chiuso alla grande un bellissimo pomeriggio ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di nuoto. La 19enne, bronzo iridato sui 1500 metri stile libero, si è resa protagonista di un’eccellente prestazione nel mezzofondo in vasca e ha chiuso con un notevole 15:57.66: si tratta del miglior tempo mondiale stagionale, un ottimo riscontro sotto la sempre importante barriera dei 16 minuti, un’ottima iniezione di fiducia in vista dei grandi appuntamenti internazionali previsti per i prossimi mesi. La laziale, grazie al successo odierno, ha anche staccato il pass diretto per gli Europei di Glasgow dove andrà sicuramente a caccia di medaglie. L’allieva di Christian Minotti ha naturalmente fatto gara in totale solitaria, alle sue spalle Martina De Memme (16:15.33) e Giulia Gabbrielleschi (16:19.52). La soddisfazione di Simona Quadarella traspare anche nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di RaiSport: “Finalmente ho fatto questo 1500 che aspettavo da tanto, volevo vedere a che punto stavo e questo è un grande tempo che mi conferma che sto lavorando davvero molto bene. Negli ultimi anni sono cresciuta tanto, dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi ho iniziato a lavorare tanto e i risultati si vedono. Il prossimo sogno? Vedremo cosa riuscirò a fare”

Miressi e Cusinato, che show!

Alessandro Miressi vola letteralmente sull’acqua ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto e sfodera uno strepitoso 48.36 sui 100 metri stile libero battendo il grande favorito Luca Dotto (48.56)! Prova sbalorditiva per il 19enne che ha nuotato un clamoroso 24.78 nella vasca di ritorno e ha così superato il grande veterano, anch’egli incredulo per la prestazione dell’avversario e prontamente complimentatosi con lui. Terza piazza per Ivano Vendrame (48.98). Si tratta della quarta prestazione italiana di tutti i tempi, il quinto crono mondiale stagionale: Alessandro Miressi è entrato davvero in una nuova dimensione e conferma di essere un prospetto di assoluto interesse anche in ottica internazionale, un altro elemento da tenere in considerazione e su cui l’Italia può contare per fare la differenza nei massimi contesti. Il piemontese, alto addirittura 202 cm, si è qualificato di diritto agli Europei di Glasgow: ad agosto proverà a essere un assoluto protagonista e punterà sicuramente a un piazzamento sul podio.

Ilaria Cusinato ha incendiato lo Stadio del Nuoto di Riccione dove si stanno disputando i Campionati Italiani Assoluti. La veneta si è scatenata sui 200 metri misti e ha riscritto un pezzo della storia italiana in questa specialità: ha nuotato un incredibile 2:11.26, spingendosi a un solo centesimo dal mitologico record nazionale di Alessia Filippi (datato 29 maggio 2009, in piena epoca costumone) e realizzando così il miglior tempo in tessuto per un’atleta italiana. Una prestazione letteralmente sbalorditiva per la 18enne che sta continuando una crescita dirompente e che conferma di essere uno dei prospetti più interessanti del nostro movimento come dimostra la medaglia di bronzo vinta su questa distanza agli Europei in vasca corta dello scorso dicembre. L’allieva di Stefano Morini ha confezionato quattro vasche di assoluto rilievo internazionale (undicesimo tempo mondiale stagionale) e strappa anche il pass per gli Europei di Glasgow dove sarà chiamata a ricoprire un ruolo di assoluta protagonista. Alle sue spalle Sara Franceschi (2:13.36) e Carlotta Toni (2:14.33), molto brava la classe 2002 Roberta Circi (2:15.33). Queste le dichiarazioni che Ilaria Cusinato ha rilasciato ai microfono di Rai Sport: “Sono veramente contenta perché i 200 sono sempre stati la mia gara e fare un tempo del genere mi fa capire che il lavoro che sto facendo è corretto. Mi dispiace per il centesimo di troppo, sarà per Glasglow. Il record italiano è assolutamente un mio obiettivo e voglio riuscire a farcela, credo che mi appartenga“.

