Ruggito Martinenghi: record italiano nei 100 rana e pass olimpico

Il successo della rabbia e del talento: Nicolò Martinenghi spazza via dubbi e perplessità nella piscina di Riccione, sede dei Campionati Italiani invernali di nuoto, e si prende il record italiano dei 100 rana (58″75, primo uomo in Italia ad abbattere il muro dei 59″, migliorando il primato nazionale da lui stesso detenuto di 59″01) e la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

59″00 sarebbe stato necessario per staccare il biglietto a Cinque Cerchi. Il lombardo ha fatto meglio, con un passaggio mirabile ai 50 metri di 27″51 e un ritorno pazzesco di 31″24, in un atto conclusivo strepitoso. Sì perchè Federico Poggio è stato autore di una prova sensazionale, visto il primato personale polverizzato e il 59″58 stampato sulla piastra (1’00″04 il personal best precedente), e Fabio Scozzoli ha ottenuto un ottimo 59″80. Con questo tempo Martinenghi a collocarsi nell’elite mondiale, mettendosi alle spalle le sofferenze di un periodo buio, dopo un infortunio che gli ha impedito di spiccare il volo, quando tutti lo aspettavano. Ora, si può davvero sognare.

Quadarella, missione compiuta! Il pass olimpico nei 1500 sl è realtà

Non sarà stata una gara da lasciare a bocca aperta, ma contava il tempo. Simona Quadarella ha ottenuto negli Assoluti invernali di nuoto a Riccione il pass olimpico nei 1500 stile libero. La campionessa del mondo a Gwangju (Corea del Sud), con il crono di 15’57″18, è riuscita a scendere sotto il limite di 16’00″0 imposto dalla Fin e a staccare il biglietto per Tokyo 2020. Una vigilia vissuta con emozione da parte sua, lei che quattro anni fa non centrò questo obiettivo. In quattro stagioni è cambiato tutto ed oggi un piccolo sorriso può regalarselo.

Non era facile. Dopo un Europeo da protagonista a Glasgow (2 ori nei 400 e negli 800 sl) in vasca corta, non era semplice avere la giusta attenzione in questa gara così lunga. Simona ce l’ha fatta, impostando un buon ritmo nella prima parte di gara (passaggio agli 800 metri di 8’26″49), stringendo i denti nel finale e concludendo le sue fatiche con soddisfazione. Alle sue spalle una splendida Martina Rita Caramignoli (16’04″62), senza pass ma su standard rilevanti, e Giulia Salin (16’20″98).

Pellegrini seconda nei 50 sl

E’ seconda Federica Pellegrini nella sua versione da velocista pura degli Assoluti invernali di nuoto a Riccione. La campionessa di Spinea deve accontentarsi della piazza d’onore nel “gioco” dei 50 stile libero: 25″18 il crono della veneta che, anche per via di una partenza piuttosto lenta, non riesce a far sua la vittoria. Una prova, però, più che positiva per lei che, specie nella progressione, ha fatto vedere un’ottima velocità di base. A sorridere in tutta la sua avvenenza è Silvia Di Pietro. L’azzurra, reduce da un paio di stagioni tanto sofferte per via di un infortunio serio, si è portata a casa il titolo dell’unica vasca dello stile libero, abbattendo il muro dei 25″ e vincendo in 24″95. Una soddisfazione per lei che, nella giornata odierna, ha conquistato la vittoria anche dei 50 farfalla. Certo, il 24″3 (tempo limite della FIN) è lontano, ma Di Pietro punta ai Primaverili (17-21 marzo). Terza piazza per Nicoletta Ruberti (25″54).

Detti vince i 400 sl ma non centra il pass olimpico

Gabriele Detti, con la determinazione e la cattiveria, si impone nei 400 stile libero degli Assoluti invernali di nuoto di scena a Riccione, manifestazione valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il livornese, un po’ condizionato da alcuni malanni fisici e da una forma non eccezionale nel suo complesso, ha dovuto faticare non poco per imporsi nella gara che gli è valsa il bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, nonché due terzi posti nelle ultime rassegne iridate. 3’47″04 il crono del toscano che, grazie ad un’ultima vasca di grande livello (27″31), è riuscito a “salvare la pelle” dagli arrembanti Marco De Tullio (3’47″18) e Matteo Ciampi (3’47″41, autore del personale). Una gara nella quale la condizione non ottimale di Detti si è evidenziata dopo il passaggio dei 200 metri. Poi uno scatto d’orgoglio gli ha permesso di portarsi a casa il titolo. Tuttavia, il 3’44″8, tempo limite richiesto, è lontano, ma lo si era già intuito alla vigilia che sarebbe stato difficile centralo. A questo punto, l’appuntamento è rimandato agli Assoluti primaverili (17-21 marzo).