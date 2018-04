Batterie dei campionati italiani: Federica Pellegrini miglior tempo in scioltezza nei 100 sl

Terza giornata di batterie negli Assoluti 2018 di nuoto a Riccione con risultati degni di analisi. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nella vasca romagnola.

200 misti donne

Una replica di quanto già visto nei 400 misti? Probabilmente sì. Ilaria Cusinato (2’15″65) e Carlotta Toni 2’16″26) sono in vetta all’ordine dei tempi di questa specialità. Una gestione d’autorità quella dell’allieva di Stefano Morini che, al pomeriggio, promette grandi cose. Da osservare con attenzione anche Sara Franceschi (2’16″36) e la classe 2000 Anna Pirovano (2’16″45) mentre Roberta Circi, grazie al tempo di 2’16″51, centra la qualificazione per gli Eurojunior di Helsinki. Completano la top8 Luisa Trombetti (2’16″70), Costanza Cocconcelli (2’17″74) e Francesca Fresia (2’19″00).

200 misti uomini

E’ Stefano Ballo il migliore della graduatoria nell’alternarsi degli stili. 2’02″05 per il nuotatore della VVFF Modena a precedere Giovanni Sorriso (2’02″34) e l’eterno Federico Turrini (2’02″45). In finale anche Lorenzo Glessi (2’02″60) ed i giovani Alberto Razzetti (2’02″61) e Thomas Ceccon (2’02″96), atteso dopo la vittoria dei 100 dorso. Per il veneto il riscontro di queste batterie lo qualifica agli Eurojunior, tuttavia ci si aspetta qualcosa di meglio, specie nella frazione a rana, dove nel confronto coi più forti perde decisamente troppo. A completare il quadro dei finalisti Massimiliano Matteazzi (2’03″13) e Pier Andrea Matteazzi (2’03″30).

Federica Pellegrini, Nuoto, Getty ImagesGetty Images

100 stile libero donne

54″48 in scioltezza per Federica Pellegrini in queste batterie delle due vasche dello stile libero. Un passaggio ai 50 metri da 26″40 ed un ritorno da 28″08 per la veneta che, visto il campo partenti, dovrebbe vincere in scioltezza l’atto conclusivo pomeridiano. L’interesse vero sarà verificare se la campionessa di Spinea saprà abbattere la barriera dei 54″. Troveremo in finale anche Erika Ferraioli (55″21), Giada Galizi (55″50), Laura Letrari (55″60), Arianna Castiglioni (56″30), Paola Biagioli (56″33), Gioelemaria Origlia (56″37) e Aglaia Pezzato (56″68).

100 stile libero uomini

Luca Dotto svetta nella classifica delle batterie della gara regina: 49″00 per l’atleta della Larus Nuoto che, controllando la sua azione in acqua, ottiene un buon riscontro a precedere Alessandro Miressi (49″17) ed Ivano Vendrame (49″18). Vedremo nell’atto finale anche Lorenzo Zazzeri (49″44), Alessandro Bori (49″52), Andrea Vergani (49″72), vincitore dei 50 sl/delfino, Marco Belotti (49″80) e Stefano Di Cola (49″94). Da segnalare Federico Burdisso qualificato agli Europei giovanili grazie al crono di 50″32.

800 stile libero (serie lente)

E’ Giulio Iaccarino, classe 2000, il migliore delle serie mattutine delle 16 vasche a stile libero. 8’09″39 per il nuotatore del Circolo Canottieri Napoli a precedere Marcello Guidi (8’10″86) e Matteo Lamberti (8’13″09). Nel pomeriggio vedremo all’opera Gregorio Paltrinieri e sarà interessante verificare le condizioni del carpigiano al cospetto di un Domenico Acerenza in grande condizione in questi campionati. Confermata l’assenza di Gabriele Detti che, come detto nei giorni passati, non gareggerà per il riacutizzarsi del dolore alla spalla.

1500 stile libero (serie lenta)

Nella seconda serie dei 1500 stile libero femminili, in attesa di quella principale (con il bronzo iridato Simona Quadarella in programma nel pomeriggio), è l’ecuadoriana Samantha Arevalo (16’50″83) ad imporsi davanti alla sammarinese Arianna Valloni (16’53″88) ed a Giulia Berton (17’06″76).

