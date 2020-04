Benedetta Pilato: "I medici sono i nostri eroi. Sogno di diventare medico anch'io"

La promessa del nuoto azzurro ringrazia il lavoro degli operatori sanitari durante l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus: "L'Italia va avanti grazie ai medici che stanno combattendo in prima linea. In futuro vorrei studiare medicina anch'io".

Nata il 18 gennaio 2005, Benedetta Pilato è la teenager d'oro del nuoto italiano. Lo scorso anno ha battuto il record di precocità di Federica Pellegrini debuttando ai Mondiali di nuoto di Gwangju a soli 14 anni e 6 mesi, un'impresa coronata con l'argento conquistato nei 50 rana. Nonostante un talento straordinario in acqua, Benedetta non trascura la studio, vivendo giornate piene e stancanti: il suo sogno, medaglie d'oro nel nuoto a parte, è quello di diventare medico.

I medici in questo momento stanno dimostrando di essere i nostri eroi. Se il nostro Paese continua ad andare avanti è soprattutto grazie a loro che stanno combattendo in prima linea. In futuro vorrei studiare medicina, per fare anche io il medico.

"La piscina mi manca - ha proseguito un'intervista concessa all'ANSA - ma con lo stop degli allenamenti ora ho più tempo per studiare. Sono al secondo anno di liceo scientifico. Per me lo sport era divertimento e, nonostante stia cercando di costruirmi un futuro, deve continuare a rimanere tale anche dopo queste vittorie".

"Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo? - ha concluso -. Quest'anno qualificarmi nei 100 sarebbe stato veramente difficile, se non impossibile. Non vivo con la pressione addosso, ma continuo a migliorare e il prossimo anno avrò comunque 16 anni. Avrò più tempo".

