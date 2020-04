Bortuzzo: "Quarantena? Imparo a suonare il pianoforte e sogno le Paralimpiadi di Tokyo 2021"

Con la quarantena c'è molto tempo a disposizione, soprattutto per chi non lavora. Ci si annoia in qualche caso, ma Manuel Bortuzzo ha una soluzione. Imparare nuove cose. Il nuotatore italiano, costretto su una sedia a rotelle, sta imparando a suonare il pianoforte grazie al tempo a disposizione, ma - sotto sotto - sogna in grande e punta alle Paralimpiadi di Tokyo 2021.

" Sono a casa a Roma, passo le mie giornate come spero facciano tutti. Stando a casa, cercando uno stimolo da fare. Mi sto dedicando allo studio del pianoforte, e poi agli allenamenti, il tempo non manca e lo sfrutto al massimo, come spero possa fare qualsiasi ragazzo. [Manuel Bortuzzo a askanews] "

Come mi alleno?

" Quello che posso fare a casa lo faccio, unica cosa di diverso è che ovviamente non possiamo andare in piscina e in palestra, il mio fisioterapista non viene a casa. Ma tutto quello che si può fare da soli si fa. Su una scala, in giardino, in terrazzo. Ti puoi divertire e inventarti di tutto. Gli allenamenti vanno avanti, l’importante è non stare fermi "

E per le Paralimpiadi di Tokyo 2021?

" I calcoli sono a mio favore. Vedremo, intanto bisogna allenarsi. Ci sarà da divertirsi, il tempo non manca, potremo raggiungere sicuramente una forma migliore. Come sono slittate le olimpiadi sono slittate tante altre cose che stavano in mezzo. Avrò sicuramente dei mesi intensi quando tornerà tutto come prima, in acqua ci tornerò. Sono dell’idea che questo rinvio sia più che corretto, anche se posso comprendere benissimo nel cuore che tutti gli atleti sacrificano la loro vita dietro gli allenamenti, trovarsi con lo spostamento delle Olimpiadi, è doloroso, ma la salute prima di tutto "

Un consiglio su cosa fare in quarantena?

" Sfruttate il tempo, niente è dato per caso. Le cose succedono nella vita per un motivo preciso, e spesso per dimostrarti qualcosa. Io mi sono dimostrato a me stesso che sono all’altezza di tante cose, e questo periodo dimostra all’Italia che siamo un popolo che affronta tutto, uniti. Consiglio ai ragazzi e a tutti di rimanere dentro casa e di sfruttare questo periodo per pensare e riflettere, e quando si potrà tornare a vivere normalmente, avremo un sacco di tempo per sorridere, vivere e amare "

Il libro "Rinascere" sta riscuotendo un buon successo

" Sono molto contento del libro, al di là delle vendite che non mi interessano, detto sinceramente. Mi interessava che arrivasse il messaggio, che si capisse che non era un libro che parlava di nuoto, ma è un libro sulla vita, dove si può pensare o trovare un rifugio. Sono contento perché quando le persone colgono anche solo una parola, e lo fanno loro e ci si rivedono, ti senti soddisfatto del lavoro fatto "