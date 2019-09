L’Italia mette il sigillo nell’ultima tappa delle World Series di nuoto di fondo in Cina a Chun’An. Nella 10 km femminile arriva lo splendido successo di Arianna Bridi che, parzialmente, si riscatta dopo il mancato pass olimpico nei Mondiali 2019 a Gwangju. La trentina si è imposta con il crono di 2h04’05″4, prevalendo allo sprint nei confronti della brasiliana Ana Marcela Cunha (2h04’05″8), campionessa del mondo in Corea del Sud nella 5 e nella 25 km, e della cinese Xin Xin (2h04’06″7), che nelle acque sudcoreane seppe stupire conquistando il titolo mondiale nella 10 km. Un grande prova di squadra del Bel Paese, tenuto conto anche della consistente prova di Rachele Bruni (quarta in 2h04’06″9). La toscana, grazie a questo piazzamento, ha conquistato il successo nella classifica generale della rassegna, avendo raggiunto quota 5000 punti e precedendo la verdeoro Cunha (a segno in quattro tappe ma assente nelle due gare in Canada) e proprio Bridi, vincitrice di tre 10 km in queste World Series.

Nella gara maschile si è classificato secondo Matteo Furlan che ha chiuso in crescendo una stagione complicata. L’azzurro (1h56’05″3) è giunto alle spalle del campione olimpico olandese Ferry Weertman (1h56’00″1). Primo della graduatoria complessiva è stato il forte ungherese Kristof Rasovszky, oro mondiale nella 5 km e quinto nella tappa cinese. L’altro azzurro Dario Verani ha concluso undicesimo in 1h56’31″2.

giandomenico.tiseo@oasport.it