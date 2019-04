Campionati Italiani di Riccione: Gabriele Detti non sarà al via dei 1500; rinuncia al pass iridato?

La notizia non è di quelle che passano inosservate e arriva poco dopo la conclusione della penultima giornata dei Campionati italiani di nuoto a Riccione: Gabriele Detti non sarà al via domani dei 1500 stile libero che metteranno in palio la qualificazione ai Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, nelle 30 vasche. L’azzurro, detentore del miglior crono dell’anno al mondo nei 400 ed 800 sl, ha dato forfait all’ultimo momento per l’accumulo delle fatiche, dopo aver disputato quest’oggi anche la prova dei 200 sl, conclusa al secondo posto alle spalle di Filippo Megli.

Salta dunque il confronto con l’amico/rivale Gregorio Paltrinieri e soprattutto ciò potrebbe voler dire che il bronzo olimpico a Rio 2016 in questa prova rinuncia ad essere sui blocchetti di partenza della distanza alla rassegna iridata, dando una chance a Domenico Acerenza in vista della gara di domani. Su quest’ultimo punto bisognerà vedere se il lucano sarà in grado di centrare il tempo limite di 14’53″9, dando per scontato che Greg sia al di sotto di questo riferimento.