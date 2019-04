Chierighini sotto i 48'' nei 100 sl, bene Ilaria Cusinato nei 400 misti

Sono giorni particolarmente veloci quelli nelle piscine di tutto il mondo, dove si stanno disputando i campionati nazionali di alcuni Paesi, da valutare con attenzione anche nell’ottica dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. E’ il caso della competizione britannica laddove Duncan Scott ha migliorato di tre centesimi il record del Regno Unito dei 100 stile libero, alzando l’asticella fino a 47″87. In Brasile non stanno a guardare e Marcelo Chierighini si è iscritto al club dei “sub-48″” realizzando la prestazione di 47″68.

Il verdeoro è il quarto uomo in stagione ad aver abbattuto la barriera fatidica (in vetta al ranking mondiale del 2019 il russo Grinev in 47″43) che, ormai, rappresenta l’emblema dell’eccellenza nella gara regina. Tra l’altro un passaggio ai 50 metri “folle” quello di Chiereghini in 22″49. Al Maria Lenk di Rio de Janeiro protagonista anche la nostra Ilaria Cusinato, che ha deciso di prendere parte alla manifestazione dopo gli Assoluti primaverili di Riccione. Per la veneta, il buon crono di 4’40″57, a 3″ dal tempo ottenuto nella piscina romagnola.