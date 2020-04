Dal nostro partner OAsport.it

Lo sport italiano deve fare i conti con una grave crisi economica, naturale conseguenza della pandemia che ha fermato l’attivà da ormai due mesi e che lascia importanti incognite sul futuro (quando si tornerà a gareggiare?). Moltissime realtà sono con le spalle al muro e la Federazione Italiana Nuoto ha deciso di pianificare una manovra di sostegno di quattro milioni di euro con lo scopo di tutelare le attività delle associazioni e delle società sportive affiliate.

L’ente presieduto da Paolo Barelli ha stabilito, per la stagione 2020-2021, l’azzeramento dei costi di affiliazione, del tesseramento degli atleti, delle licenze di scuola nuoto federali, dell’iscrizione ai campionati di pallanuoto. Tra i provvedimenti anche un fondo destinato alle iscrizioni alle gare, la riduzione del 20% dei costi delle collaborazioni tecnico-portive in essere e l’adesione a strumenti di sostegno al reddito dei dipendenti. Contestualmente è stato varato anche un piano di linee guida per favorire la riapertura delle piscine in totale sicurezza.

La nota FIN chiarisce:

Tali misure eccezionali sono conseguenti a una revisione completa delle attività e al contenimento dei costi, che coinvolgono tutte le componenti federali, nella volontà di affiancare le società specialmente nel momento della ripresa. Nei limiti delle proprie competenze e delle possibilità di un bilancio federale fortemente provato dalla pandemia, il piano di supporto studiato dal presidente Barelli e dal consiglio federale intende integrare le auspicate risorse e misure urgenti dichiarate dal Governo per compensare i gravi danni causati dalla paralisi dell’operatività impiantistica e per favorire la ripresa delle attività sportive a vantaggio sia dei cittadini praticanti sia degli atleti di interesse nazionale. Questi provvedimenti rappresentano un primo contributo che sarà aggiornato, quando possibile, con ulteriori iniziative di supporto e attenzione nei confronti delle associazioni e società sportive affinché continuino ad alimentare la promozione, diffusione e pratica delle attività natatorie e a formare e crescere i nostri campioni che assicurano la ciclicità dei successi delle discipline acquatiche italiane nel mondo.

