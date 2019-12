Altro oro per l'Italia: gli azzurri chiudono al 2° posto del medagliere alle spalle della Russia

Altre 5 medaglie per gli azzurri agli Europei di vasca corta di Glasgow, con l’Italia che sale a quota 20 a -2 dalla Russia che conquista il medagliere con 13 ori. Per gli azzurri sono invece 6 ori, incluso quello di Simona Quadarella che ha vinto i 400 stile libero con record personale.

Paese Medaglie Totale RUSSIA 13 ori, 5 argenti, 4 bronzi 22 ITALIA 6 ori, 7 argenti, 7 bronzi 20 PAESI BASSI 5 ori, 1 argento, 4 bronzi 10 UNGHERIA 4 ori, 4 argenti, 3 bronzi 11 GRAN BRETAGNA 3 ori, 4 argenti, 4 bronzi 11

Un bel bottino per gli azzurri in vista di Tokyo 2020, dove ci si aspetta di conquistare tante soddisfazioni nel nuoto. Una spedizione positiva, il tutto considerando che molti atleti non avevano forzato la preparazione per essere al meglio ai Campionati italiani Assoluti (dal 12 al 14 dicembre 2019).