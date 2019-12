Costanza Cocconcelli fantastica nei 100 misti donne: record italiano e pass per la finale

Grandissima prestazione di Costanza Cocconcelli nella semifinale dei 100 misti donne, con la classe 2002 che è riuscita a fermare il crono in 59″46, trovando così il pass per la finale con il 7° tempo utile. Per la Cocconcelli è record italiano nella distanza, riuscendo a superare quello di Francesca Segat (59''56) ottenuto nel 2008.

Nella prima semifinale, invece, Ilaria Cusinato non è riuscita a conquistare il pass per la finale, chiudendo con il tempo di 1’00″38 (12° totale), nella gara vinta dall’ungherese Katinka Hosszu (58″35).