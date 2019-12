Niente da fare per Federica Pellegrini che perde per soli 11 centisimi, mancando quindi il sesto oro agli Europei di vasca corta nei 200 stile libero. E dire che sembrava fatta dopo aver distrutto Femke Heemskerk (1:53.55) e Annika Bruhn (1:53.48), ma il suo 1:52.88 non basta per battere la classe 2001 Freya Anderson (1:52.77) che ha realizzato un tempo clamoroso nell'ultima vasca.

Per l'atleta di Birkenhead è il 2° oro in questi Europei dopo la vittoria nei 100 metri stile libero. In gara c'era anche Margherita Panziera che ha chiuso con il tempo di 1:55.49 (suo record personale) all'8° posto.

" Sono contenta per la medaglia, il tempo va benissimo per adesso. Sicuramente non posso neanche pretendere di venire qui e nuotare 1'51" perché non mi sono allenata molto in questa prima parte di stagione. Oro alla Anderson? Non l'avevo proprio vista, una volta superata Heemskerk onestamente non riuscivo a vedere. Va benissimo così, un decimo non mi cambia la vita. È un peccato, se l'avessi avuta più vicina l'avrei vista un po' meglio, di sicuro a lei ha fatto comodo essere lì. Oggi non sono stata neanche bene, ho vomitato prima della gara. Però non è una scusa va bene così. Adesso bisogna mettersi sotto testa bassa e lavorare, ed è sicuramente quello che faremo a gennaio. [Federica Pellegrini dopo la gara] "