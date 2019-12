Federica Pellegrini vola in finale nei 200 stile libero: "Il CIO? Volevo rimanere vicina al nuoto"

Federica Pellegrini comodamente in finale dei 200 stile libero donne negli Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). Nel penultimo giorno di gare la veneta, sesta ieri nei 100 sl, ha timbrato il cartellino, vincendo la propria batteria in 1’55″22 e posizionandosi in terza piazza nella graduatoria guidata dall’olandese Femke Heemskerk (1’55″03).

Una gestione perfetta della campionessa di Spinea: passaggio in 55″96 ai 100 metri e poi in controllo fino all’arrivo. Federica sembra pienamente cosciente delle sue forze in questa gara e non potrebbe essere altrimenti. Pertanto, puntare al successo è un obiettivo concreto. Si dovrà guardare da Heemskerk ed anche dalla britannica Freya Anderson (1’55″42 nelle batterie), dotata di un grande spunto veloce nella prima parte di gara che potrebbe avvantaggiarla. Ricordiamo, infatti, che Anderson si è aggiudicata la medaglia d’oro nei 100 stile libero nel Tollcross Swimming Center. Ci sarà nell’atto conclusivo anche una splendida Margherita Panziera che, con il suo personale (1’55″89, il precedente era 1’56″71), ha staccato il biglietto per la finale con l’ultimo crono utile.

L’azzurra ha poi parlato ai microfoni RAI a fine gara circa la sua prestazione che le ha permesso l’ingresso in finale, ma ha descritto anche le sue sensazioni sulla sua corsa per uno dei quattro posti quale membro della Commissione Atleti del CIO. Queste le sue impressioni dopo le batterie odierne:

" Non sono più una ragazzina, ma è sempre una bella sfida. Oggi volevo forzare un po’ il passaggio e poi mantenere senza ‘uccidermi’ troppo. Sono contenta del passaggio, oggi pomeriggio sarà un’altra gara. Nei 100 mi interessava vedere un miglioramento rispetto ai miei soliti mesi di dicembre passati. Questo è stato il miglior 100 nuotato da me a dicembre. E’ stato un buon test "

Sulla sua candidatura per un posto nella Commissione Atleti del CIO:

" E’ la giusta continuazione di quello che sarà il mio dopo. Troncare a tutti gli effetti con lo sport sarebbe stato uno sbaglio, volevo trovare il modo giusto per rimanere vicina al mio sport. Per questo ho accettato la proposta di Giovanni Malagò, questa settimana è uscita l’ufficialità dei 30 atleti che verranno scelti a Tokyo "

