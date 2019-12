Gregorio Paltrinieri fa il vuoto nei 1500 stile libero: è oro, Romanchuk distrutto e fuori dal podio

È un Gregorio Paltrinieri scatenato nei 1500 stile libero, con il nuotatore di Carpi che ha letteralmente distrutto il suo eterno rivale Mykhailo Romanchuk, con l’ucraino finito addirittura fuori dal podio. Il vero rivale dell’emiliano è stato invece il norvegese Henrik Christiansen che ha comunque pagato 1.01 al traguardo dall’azzurro.

Romanchuk ha provato a fare la voce grossa in avvio, ma dopo i 600 metri il campione in carica (aveva conquistato l’oro nel 2017) non è più riuscito a tenere il ritmo dei primi due. Paltrinieri ha tentato la fuga, ma Christiansen è stato bravissimo a mantenere la scia fino ai 1000 metri. Poi non c’è stata storia con Paltrinieri che è andato in solitaria a conquistare il suo terzo oro agli Europei di vasca corta dopo Chartres 2012 e Netanya 2015.

Paltrinieri ha chiuso quindi con il tempo di 14:17.14, poi Christiansen con 14:18.15 e, a sorpresa, il francese David Aubry con il tempo di 14:25.66. Solo 4° Romanchuk che è letteralmente crollato: 14:32.51 a 15.37 da Paltrinieri.