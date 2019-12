Ilaria Bianchi si conferma nei 200 farfalla: argento e record italiano, vince la Hosszu

Ha condotto in testa per quasi tutta la gara, ma ha subito il sorpasso da Katinka Hosszu proprio durante l’ultima vasca. È comunque una grandissima prestazione per Ilaria Bianchi che nei 200 dorso ha confermato il 2° posto ottenuto agli Europei di due anni fa disputati a Copenaghen. Rispetto a due anni fa, l'atleta di Castel San Pietro Terme ha migliorato anche il suo 2'04"22, con il crono di 2'04''20.

Le altre protagoniste della gara, come detto, parlano ungherese. A vincere l’oro è Katinka Hosszu con il crono di 2:03.21, mentre la connazionale Zsuzsanna Jakabos ha chiuso al 3° posto con il crono di 2:05.00.