Ilaria Cusinato in finale nei 200 misti, Panziera da primato personale nei 200 sl

Brillano gli azzurri nella quarta sessione di batterie degli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento a Glasgow. In apertura di programma, accedono alle semifinali dei 50 farfalla Piero Codia e Thomas Ceccon entrambi con il tredicesimo tempo in 23''01. Eliminato Matteo Rivolta, diciannovesimo in 23''14. Davanti a tutti il russo Oleg Kostin in 22''52. Strappano il pass per le semifinali dei 50 dorso Silvia Scalia e Costanza Cocconcelli rispettivamente con il sesto e il quindicesimo riscontro cronometrico. La primatista italiana tocca in 26''81. La 17enne di Bologna in 27''48. La più veloce è la francese Beryl Gastaldello in 26''00.

In crescita giorno dopo giorno Alessandro Miressi che accede alla semifinale dei 100 stile libero con il sesto tempo (46''96). Eliminati Santo Yukio Condorelli, diciannovesimo in 47''65 e Manuel Frigo, ventottesimo in 48''10. Guida il gruppo il russo Vladislav Grinev con 46''16. Volano in finale nei 200 stile libero, con il terzo e l'ottavo crono, Federica Pellegrini e una sorprendente Margherita Panziera galvanizzata dopo il titolo europeo nei 200 dorso. La vincitrice di tutto nuota in scioltezza in 1'55''22, la 24enne di Montebelluna ma romana d'adozione chiude in 1'55''89, primato personale. Gruppo guidato dall'olandese Femke Heemskerk in 1'55''03.

Benissimo le azzurre nei 100 farfalla. Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi si qualificano per le semifinali con il primo e il settimo riscontro cronometrico. La 26enne di Bisceglie tocca in 56''46; la 30enne emiliana di Castel San Pietro in 57''68.

In semifinale nei 100 misti il campione europeo in carica Marco Orsi e Thomas Ceccon. Il primatista italiano conclude in 52''43; il veneto in 52''62. Si fermano Giovanni Izzo, quattordicesimo in 53''19 e Alberto Razzetti, diciannovesimo in 53''59. Primo l'ellenico Andreas Vazaios con 51''89. Centra la finale dei 200 misti Ilaria Cusinato che firma il quarto crono. La 20enne di Cittadella conclude in 2'09''25. Out Anna Pirovano undicesima in 2'11''69 e Costanza Cocconcelli diciannovesima in 2'13''10. Comanda la britannica Siobhan O'Connor con 2'08''92.