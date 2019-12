L'Italia chiude 5a nella staffetta 4x50 sl: vince la Russia con record europeo

A vincere l'oro è una strepitosa Russia, guidata come al solito da un gran Vladimir Morozov che piazza un 20.65 nei suoi 50 metri, confermato poi da Vladislav Griniev. L'armata russa perde la testa della gara dopo il tempo di Florent Manaudou (20:09), ma con Maria Kameneva chiude i giochi andando a conquistare l'oro con il tempo di 1:28.31, facendo segnare quindi il record europeo.

L'argento va alla Gran Bretagna (1:28.64) guidata da Scott McLay e Freya Anderson, che ribaltano tutto nell'ultima vasca nonostante, come detto, il gran tempo di Manadou a cui non hanno dato seguito Henique e Gastaldello. La Francia è comunque terza (1:28.86), davanti alla Polonia che resta fuori dal podio per 1.70.

L'Italia chiude solo al 5° poto con il tempo di 1:30.37, anche se non c'erano le premesse per fare molto meglio visto i tempi in qualificazione. 2.06 il distacco totale, con gli azzurri che pagano soprattutto il tempo iniziale di Federico Bocchia che non è riucito ad aprire alla grande (21.50). Non male il tempo di Alessandro Miressi (20.93), poi Silvia Di Pietro (23.78) e Federica Pellegrini (24.16).