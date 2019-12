Niente da fare per Federica Pellegrini: 6° tempo nella finale dei 100 stile libero

Non era tra le favorite per le medaglie, ma con Federica Pellegrini si può sempre sperare. L’atleta veneta che era arrivata alla finale con il 5° tempo, ha chiuso al sesto posto nei 100 stile libero con il tempo di 52’’30 (comunque non lontano dal record italiano di 52’’10).

A vincere è stata la britannica Freya Anderson che ha chiuso con il tempo di 51’’49, anticipando la francese Gastaldello (51’’85) e e l’olandese Heemskerk (51″88).