Pellegrini in semifinale nei 100 sl, bene Di Liddo e Bianchi, ok Paltrinieri

Batterie della seconda giornata dei 20esimi campionati Europei di nuoto in svolgimento al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow fino a domenica 8 dicembre. Decisamente bene gli azzurri nei 200 stile libero. Accedono alla finale Stefano Ballo e Filippo Megli rispettivamente con il quinto e l'ottavo tempo. Il 26enne altoatesino tocca in 1'42''92 primato personale; il 22enne toscano chiude in 1'43''52. Strappano il pass per la semifinali dei 50 farfalla Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. La 26enne pugliese di Bisceglie toglie sei centesimi al personale (25''66 siglato ai Mondiali di Hangzhou 2018) e conclude in 25''60 per il quarto tempo; la 29enne di Castel San Pietro Terme è nona in 26''03.

Centra la semifinale dei 100 stile libero Federica Pellegrini con il settimo riscontro cronometrico. La vincitrice di tutto nuota in 53''42 (25''89 ai 50). Guida il gruppo l'inglese Freya Anderson - cinque medaglie, tutte con le staffette, tra mondiali ed europei - in 52''03. Brillano e convincono nei 100 dorso gli azzurri, dominati dal fuoriclasse russo Kliment Kolesnikov in 49''52 e unico a scende sotto i 50'' in mattinata: Lorenzo Mora piazza la sua terza prestazione personale di sempre e nuota in 50''88 che vale il quinto tempo; il primatista italiano (49''68) e campione continentale in carica Simone Sabbioni è sesto in 50''95.

Giovane, in costante crescita, dal futuro roseo è Costanza Cocconcelli che si conferma talento cristallino del nuoto italiano e piazza la zampata nei 100 misti, ottenendo il semaforo verde per le semifinali con il quinto crono. La 17enne di Bologna scende per la prima volta in carriera sotto al minuto (precedente 1'00''04 venti giorni fa a Genova), tocca in 59''83 e sale al terzo posto tra le performer italiane; nel pomeriggio ci sarà anche il bronzo dei 400 misti Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) quattordicesima in 1'00''42. Prima è la russa Maria Kameneva in 58''87.

A chiosa una prestazione ottima di Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano convince nelle heat dei 1500 stile libero, centrando il target “ultimo atto” con il miglior crono di 14’18″10. Una gara da uomo solo al comando per Greg che impone un ritmo molto sostenuto dall’inizio, per poi gestire nella seconda parte. Un buon test per lui. Ci sarà il remake della sfida con l’ucraino Mykhailo Romanchuk (secondo in 14’21″58), che ha vinto gli ultimi appuntamenti in vasca corta. Presente in finale anche il lucano Domenico Acerenza (settimo tempo dell’overall in 14’38″48), che ha prevalso nella sfida interna con Gabriele Detti (14’41″67).