Quadarella e Caramignoli in finale nei 400 sl, bene le staffette miste

Ultimo giorno di batterie al Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna). Tanti azzurri in vasca in questo day-5, andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nella piscina scozzese.

Missione compiuta per Silvia Di Pietro che ottiene il pass per le semifinali con il 10° crono (24″32), niente da fare invece per Costanza Cocconcelli solo 37esima con il tempo di 25″52. In vetta alla graduatoria delle heat la russa Maria Kameneva (23″73) a precedere la britannica Anna Hopikin (23″81) e l’olandese Femke Heemskerk (23″87). In semifinale nei 50 dorso, ma senza brillare, Simone Sabbioni (11° in 23″70) e Lorenzo Mora (23″82): servirà un passo completamente diverso per sperare di entrare in finale. Si conferma su livelli eccelsi il russo Kliment Kolesnikov (23″03).

Francesca Fangio e Martina Carraro si regalano la finale dei 200 rana: 2’21″01 per la prima e 2’22″00 per la Campionessa d’Europa dei 100 rana. Entrambe le azzurre sono sui loro limiti ma per aspirare al podio servirà un cambio di marcia, considerando le due russe Temnikova (2’19″92) e Chikunova (2’20″99) e la slovena Vozel (2’20″99).

Ottimo Alberto Razzetti che in 1’53″21 centra l’accesso alla finale con il quarto tempo, nella graduatoria guidata dal russo Aleksandr Kharlanov (1’52″00), davanti al greco Andreas Vazaios (1’52″60) e al tedesco Ramon Klenz (1’52″65). Timbrano il cartellino nei 400 stile libero donne anche la magica coppia Simona Quadarella/Martina Caramignoli: la due azzurre ottengono il quinto e terzo crono delle heat (4’03″21 e 4’02″73 e personal best) e proveranno a giocarsela per le medaglie questo pomeriggio. Grande equilibrio con la russa Anastasia Kirpichnikova (4’02″45) e l’ungherese Ajna Kesely favorite (4’02″54). Attenzione anche alla britannica Freya Anderson, vincitrice dei 100 e dei 200 stile libero a Glasgow. A chiosa ottima prova delle staffette miste con azzurri ed azzurre in finale con il secondo crono delle heat in entrambi i casi e con chance concrete di medaglia.

