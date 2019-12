Quadarella straordinaria! È oro negli 800 stile libero e la Caramignoli si prende il bronzo

L’atleta romana voleva centrare la medaglia d’oro e qualcosa di più, come il record italiano di Alessia Filippi (8'04"53), ma si deve ‘accontentare’ del 1° posto negli 800 stile libero donne. Quello della Quadarella è il secondo oro per la spedizione azzurra a questi Europei di vasca corta di Glasgow, dopo la grandissima vittoria di Benedetta Pilato nei 50 rana della prima giornata. La Quadarella chiude la sua prestazione con il tempo di 8’10’’30, crescita confermata dopo il bronzo agli Europei del 2017 e all’argento ai Mondiali 2018 (anche se in quel caso era arrivato un 8'08"03).

Niente da fare per la Ajna Kesely che ha cercato la rimonta nel finale - visto il calo della Quadarella - e porta a casa il 2° posto con il tempo di 8’11″77. L’ungherese è riuscita ad anticipare di un soffio Martina Rita Caramignoli (8’12″36) che, dopo una gara che l’ha vista quasi sempre seconda, ha trovato un bronzo che entusiasma. La classe '91, infatti, non trovava una medaglia dagli Europei di Berlino nel 2014, dove aveva conquistato un bronzo nei 1500 metri stile libero.