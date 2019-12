Simona Quadarella, è oro anche nei 400 sl: l'unica a scendere sotto i 4 minuti

Nonostante una grandissima prova, la Gose e la Kesely si devono arrendere alla regina, la Simona Quadarella che conquista l’oro anche nei 400 stile libero dopo l’oro di qualche giorno fa negli 800 stile libero. È l’unica a scendere sotto il muro dei 4 minuti, con la Quadarella che piazza un mostruoso 3:59.75. La tedesca Gose (4:00.01) e l’ungherese Kesely (4:00.04) vanno quindi a completare il podio dopo aver condotto, ed essersi illuse, nelle prime vasche.

Per la Quadarella è il personale in questa distanza, battendo il precedente 4'01''17. Chiude invece in ottava posizione Martina Rita Caramignoli che piazza il tempo di 4'05''43.