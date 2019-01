Federica Pellegrini: "A Tokyo la mia ultima Olimpiade"

" Sono arrivata a fine carriera dal punto di vista sportivo, la prossima Olimpiade sarà la mia ultima. Il nuoto mi ha dato tantissimo ma avevo bisogno di provare a me stessa che riesco a fare anche altro. Quando è arrivata la proposta di 'Italia's got talent' ho accettato praticamente subito, era il momento giusto e il programma giusto con il quale iniziare. Spero che questa esperienza vada avanti "

Così Federica Pellegrini commenta la sua esperienza come giudice di 'Italia's got talent', durante la conferenza stampa di presentazione del programma di Sky, in onda da venerdì 11 gennaio su TV8.