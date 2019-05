Federica Pellegrini ancora sotto 1’57” a Trieste: buon viatico per le Champions Swim Series

Federica Pellegrini è pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest. Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di qualificarsi per i Mondiali di Gwangju sulla gara prediletta, i 200 stile libero.

Federica Pellegrini vince la sua gara per dispersione, rifilando quasi sette secondi alla seconda classificata, la svizzera Girardet, con un crono interessante, 1’56″98, di 38 centesimi soltanto più alto rispetto a quello di Riccione, dove da una parte c’era stata una preparazione finalizzata ma dall’altra l’atleta veneta aveva nelle braccia e nelle gambe anche la batteria del mattino. Il dato più interessante è che, con questo tempo, ottenuto in una gara praticamente in solitaria, la Divina si sarebbe aggiudicata la prima tappa delle Champions Swim Series di Guangzhou disputata una settimana fa e vinta con un tempo superiore a 1’57” (1’57″62) dalla svedese Sarah Sjostrom. Segnali più che positivi, dunque, per l’azzurra che fra una settimana sfiderà proprio Sjostrom, ma anche Li Bingjie e Veronika Popova (tutto in diretta streaming su Sport2u, la web tv di OA Sport).

Nelle gare di questo pomeriggio a Trieste vittorie per Zsuzsanna Jakabos (Ungheria) nei 200 misti donne in 2’17″77, Laszlo Cseh (Ungheria) nei 200 misti uomini (2’03″88, un centesimo meno di Dylan Bonaguro), Giulia D’Innocenzo nei 50 farfalla donne (27″85), Szebasztian Szabo (Ungheria) nei 50 farfalla uomini (23″84), Jessica Felsner (Germania) nei 50 stile (25″56), Szebasztian Szabo (Ungheria) nei 50 stile libero uomini (22″89), Giulia D’Innocenzo nei 200 dorso donne (2’16″61).