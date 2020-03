Federica Pellegrini campionessa infinita: 13 anni fa il primo record della Divina del nuoto

Eterna. Leggendaria. Mitica. O semplicemente Divina. Gli aggettivi fioccano, i complimenti pure e forse non bastano a descrivere fino in fondo la carriera incredibile di Federica Pellegrini. In attesa di scrivere l’ultimo capitolo, che nonostante il rinvio dovrebbe comunque essere Tokyo 2020, la data odierna ferma la galleria dei ricordi al 27 marzo 2007, data del primo record del mondo della campionessa veneta.

La prima volta

Il palcoscenico era quello delle grandi occasioni: i mondiali di Melbourne. La gara era la semifinale, manco a dirlo, degli amati 200 stile libero. Federica si tuffò in corsia 6, affiancata dalla tedesca Lurz e dalla svedese Lillhage. Terza alla prima virata, la Pellegrini inserì le marce alte e si portò al secondo posto a metà gara. Tirata proprio dalla Lurz, iniziò la sua proverbiale progressione e balzò in testa ai 150 metri. Da lì schiumo in un rabbioso testa a testa con la tedesca, che si chiuse nel migliore dei modi: 1’56’’47, record del mondo! Un bacio al cielo, le mani sugli occhi a coprire l’incredulità, poi uno schiaffo all’acqua in un vortice di gioia e commozione: Federica festeggiò così il record soffiato all’idolo Van Almsick. E poco importa se 24 ore dopo, nella finale in cui lei fu terza, Laure Manadou abbassò ancora quel crono: Federica avrebbe avuto modo di rifarsi…

Federica Pellegrini ad Atene 2004Eurosport

Una storia lunga 16 anni

Un romanzo da favola quello della Pellegrini, iniziato circa tre anni prima: quel 17 agosto 2004, giorno in cui Federica Pellegrini rivelò al mondo la sua classe. Nei 200 stile libero olimpici di Atene, aveva da poco compiuto 16 anni e si prese una medaglia (d'argento), rompendo un digiuno che per l'Italia durava da 32 anni. In quell'occasione diventò anche la più giovane azzurra a salire sul podio individuale alle Olimpiadi. Fu l'inizio di qualcosa di meraviglioso, di inatteso, di inedito. Una cavalcata senza soluzione di continuità, condita da un totale di 2 medaglie olimpiche, 11 mondiali e 15 europee. Resistendo alla concorrenza di tre generazioni di avversarie, tra qualche ombra e innumerevoli luci.

Video - Federica Pellegrini e il mitico Oro Olimpico a Pechino 2008 02:21

Donna da record

Da quella volta, la Pellegrini ha partecipato ad altre tre edizioni dei Giochi, nove Mondiali, sette Europei, tra le altre cose. Infrangendo per 11 volte un record del mondo, 9 in vasca lunga e due in vasca corta. Dopo la prima di cui si è detto, ci riuscì due volte in un giorno, l'11 agosto 2008, nell'assalto all'oro olimpico a Pechino. Un tempo abbassato fino all'1'52''98 realizzato nella trionfale edizione iridata di Roma 2009, un crono che rimane ad oggi imbattuto. Nella stessa occasione fu anche la prima donna a scendere sotto il muro dei 4 minuti nei 400 stile libero (3'59''15), un primato in grado di resistere cinque anni. Le doppiette consecutive 200-400 tra Roma e Shanghai 2011 hanno fatto di lei la prima nuotatrice in grado di compiere l'impresa.

Tutti i record di Federica

27/03/2007 200 stile libero 1'56''47 Mondiali 24/03/2008 400 stile libero 4'01''53 Europei 11/08/2008 200 stile libero 1'55''45 Olimpiadi 11/08/2008 200 stile libero 1'54''82 Olimpiadi 14/12/2008 200 stile libero (VC) 1'51''85 Europei 08/03/2009 200 stile libero 1'54''47 Campionati italiani 27/06/2009 400 stile libero 4'00''41 Giochi del Mediterraneo 26/07/2009 400 stile libero 3'59''15 Mondiali 28/07/2009 200 stile libero 1'53''67 Mondiali 29/07/2009 200 stile libero 1'52''98 Mondiali 13/12/2009 200 stile libero (VC) 1'51''17 Europei

A Mondiali di Gwangju della scorsa estate è arrivata la sua ultima perla: un altro oro nei 200 stile, per allungare una striscia da record. Ottava medaglia ai Mondiali nella sua distanza naturale, un filotto iniziato a Montreal 2005 e che non si è più interrotto. L'unica volta che Federica non è salita sul podio nei 200 mondiali è stato a Barcellona 2003. Aveva 15 anni ed era il suo esordio in una rassegna iridata. Tokyo, in attesa di conoscere la data dello spostamento, sarà la sua quinta Olimpiade. "Spero che il mio fisico regga", ha detto lei dopo l'annuncio del rinvio. Lo speriamo tutti, pronti a godere della sua ultima recita.