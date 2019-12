Federica Pellegrini è formalmente in corsa per un posto nella Commissione Atleti del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. La nuotatrice è tra i 30 candidati per i 4 posti riservati ai rappresentanti degli atleti in seno all’ente sovrano dello sport mondiale. La Pellegrini, capace di vincere un oro e un argento a cinque cerchi oltre a una serie impressionante di medaglie iridate ed europee, spera di centrare anche questo obiettivo. La decisione verrà presa durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’ultima gara a cui prenderà parte la veneta che in carriera è riuscita a salire per 8 volte consecutive sul podio ai Mondiali nella stessa specialità (gli amati 200 metri stile libero).

Tutti i candidati

Gaby Diana Ahrens (Namibia, tiro)

Therese Alshammar (Svezia, discipline acquatiche)

Mutaz Essa Barshim (Qatar, atletica)

Danka Bartekova (Slovacchia, tiro)

Alistair Brownlee (Gran Bretagna, triathlon)

Cate Campbell (Australia, discipline acquatiche)

Tien Chen Chou (Cina Taipei, badminton)

Oksana Chusovitina (Uzbekistan, ginnastica)

Fedrick Dacres (Giamaica, atletica)

Antonio José Diaz Fernandez (Venezuela, karate)

Charles Fernandez (Guatemala, pentathlon)

Jualian Fletcher (Bermuda, discipline acquatiche)

Pau Gasol (Spagna, basket)

David Harte (Irlanda, hockey)

Bridgitte Hartley (Sudafrica, canoa)

Vid Kavticnik (Slovenia, pallamano)

Humphrey Kayange (Kenya, rugby)

Pavlos Kontides (Cipro, vela)

Anastasiia Kozhenkova (Ucraina, canottaggio)

Santiago Lange (Argentina, vela)

Mir Saeid Marouf (Irana, pallavolo)

Ben Youssef Meité (Costa d’Avorio, atletica)

Maxim Mirnyi (Bielorussia, tennis)

Yuki Ota (Giappone, scherma)

Federica Pellegrini (Italia, discipline acquatiche)

Thiago Pereira (Brasile, discipline acquatiche)

Ryan Pini (Papua Nuova Guinea, discipline acquatiche)

Roberto Sawyers (Costa Rica, atletica)

Aikaterini Stefanidi (Grecia, atletica)

Maja Wloszczowska (Polonia, ciclismo)

I quattro eletti sostituiranno il Presidente Kirsty Coventry (Zimbabwe), il vicepresidente Danka Bartekova (Slovacchia), Tony Estanguet (Francia) e James Tomkins (Australia). Tutti gli atleti che gareggeranno a Tokyo 2020 potranno votare per i loro rappresentanti che rimarranno in carica per 8 anni. Ci sono tanti big nella lista come il qatarino Mutaz Essa Barshim (Campione del mondo di salto in alto), la greca Aikaterini Stefanidi (Campionessa olimpica di salto con l’asta), Pau Gasol (cestista spagnolo), la ginnasta tedesca Oksana Chusovitina, il pallavolista iraniano Saeid Marouf.