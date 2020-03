Federica Pellegrini continua ad allenarsi per Tokyo 2020: da Instagram registra un tempo d'oro

Nel bel mezzo del magro periodo di quarantena, il nuoto pare uno sport assopito come gli altri. Invece gli allenamenti di Federica Pellegrini e pochi altri atleti continuano in sordina, o quasi. Ieri infatti, la nuotatrice azzurra ha documentato con delle dirette Instagram la sua giornata tipo al tempo del coronavirus.

Una giornata sospesa tra simulazioni di gara assistite dal tecnico Matteo Giunta a bordo vasca, e le rincasate subito dopo in quel di Verona. Il decreto governativo anti-covid-19 infatti, concede il permesso di rompere la quarantena per gli atleti d’élite che non abbiano a disposizione le strutture necessarie ad allenarsi nelle loro abitazioni.

Assieme a Federica si allenano in corsia altri nuotatori: il ranista Luca Pizzini, il mistista Lorenzo Glessi, il mezzofondista Geremia Freri e la dorsista Carlotta Zofkova. Le acque in cui navigano Federica, il mondo del nuoto e quello sportivo in generale sono molto torbide. Con tutte le competizioni sospese e gran parte degli impianti sportivi spenti, non si ha una prospettiva chiara su quando, dove e come si tornerà a gareggiare. Da una storia Instagram, lei fa il punto della situazione:

" Oggi sarebbero dovuti iniziare i Campionati Assoluti di Riccione validi per la qualificazione olimpica… Saltati i Campionati e forse anche le Olimpiadi… Però voglio comunque testare il lavoro fatto fin qui… Certo non sarà la stessa cosa da sola e con la vasca vuota ma OGGI iniziano le mie prove tempo. "

Federica Pellegrini, Foto LaPresseLaPresse

Alla prima giornata di prove dunque, Federica Pellegrini si presenta in forma gara: sui 100 fa registrare il tempo di 53’’60, un numero incoraggiante che se riproposto in gara, le farebbe sicuramente staccare un biglietto per Tokyo. Ma i momenti più snervanti della giornata, Federica li passa a casa: in attesa di aggiornamenti dal CIO. Tra le coccole al cane e gli sguardi puntati agli schermi, arriva la notizia: il CIO incoraggia tutti gli atleti olimpici a proseguire gli allenamenti in vista del regolare (per ora) svolgersi dei Giochi.

A far da contorno alle dirette social della Pellegrini, il coach Giunta si esprime sui dubbi di pianificazione:

" Continueremo a lavorare e fare tutto come se i Giochi fossero sicuri, anche se la programmazione sta un po’ saltando. Vorrei che i Giochi si facessero quest’anno perché Fede si sta allenando bene. Ho sentito Fred Vergnoux che in Sierra Nevada non può allenare la Belmonte: da un lato vorrei che l’Olimpiade ci fosse, dall’altro che tutti partissero dalle stesse condizioni. "

E sugli scenari che tracciano un probabile rinvio delle Olimpiadi, aggiunge:

" Un anno potremmo aspettare, mentre un rinvio di due anni sarebbe difficile per Fede. Ma navighiamo a vista e vediamo cosa succede. "

Queste previsioni coincidono con quelle dichiarate dalla stessa atleta azzurra pochi giorni fa, dettasi disposta a rimandare il suo ritiro di un anno in caso di slittamento della competizione.