Signore e signori, Federica Pellegrini è tornata. Dopo un anno di pausa e la velocità al centro della scena, la campionessa veneta ha deciso di riprendere il filo del discorso interrotto a Budapest nei 200 stile libero (2017), stabilendo quest’oggi al Foro Italico, in Roma, sede del Trofeo Settecolli 2019, un tempo dei suoi.

Questa piscina per lei rappresenta sempre qualcosa di speciale e, sulle note dei Queen, Pellegrini ha espresso una prestazione da “I want it all. Sì perché l’ 1’55″42 ha questi crismi. Non parliamo solo del personale stagionale ma soprattutto del quinto tempo al mondo nel 2019. Una prova venuta così, naturalmente, aspettando un riscontro da 1’56” basso e invece…

Del resto quando lei nuota nelle acque capitoline si illumina d’immenso e in un’ultima vasca, volata in 29″16, ha regolato la compagna di viaggio di una vita Femke Heemskerk (1’56″35), nonché la giovane magiara Ajna Kesely (1’58″14). Un tempo che certifica la grandezza di un’atleta che riesce, in ogni maniera, a risorgere dalle proprie ceneri, perché i 200 sl sono la sua casa, i 200 sl hanno il suo marchio. Ora, in Corea del Sud, tutti ci aspettiamo di vederla sul blocchetto mondiale e poi quel che accadrà lo scopriremo solo vivendo…

Un tempo frutto anche dell’anno dedicato alla velocità, come testimoniato da lei stessa ai microfoni di Rai Sport:

" Sono molto contenta. Facendo l’anno passato solo velocità, ho avuto ottime risposte nei 200 sl. Un crono che non mi aspettavo ed è la prima gara veramente importante. Questo è sicuramente un buon test. Adesso parlerò con il mio allenatore per i Mondiali e decideremo il da farsi. Vincere qui è sempre speciale perché oggi lo stadio è pieno, come uno di calcio. Essere tornata nella mia gara mi dà grande convinzione e felicità "