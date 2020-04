Federica Pellegrini, l'asta vale 66mila euro per l'ospedale di Bergamo

Grandissimo successo per l’asta indetta da Federica Pellegrini che oggi ha messo in vendita alcuni dei suoi più cari cimeli sportivi per aiutare l’Ospedale Civile di Bergamo Papa Giovanni XXIII. La fuoriclasse del nuoto azzurro, accompagnata nel pomeriggio dallo scatenato Frank Matano con cui è stata giudice a Italia’s Got Talent, ha raccolto ben 66.100 euro da donare alla struttura che è alle prese con l’emergenza sanitaria.

La campionessa olimpica ha offerto ben 59 cimeli, questi quelli più pagati: 5100 euro per la tuta con cui è salita sul podio ai Mondiali 2019 (oro sui 200 metri stile libero); 4550 euro per gli occhialini indossati nella gara in cui vinse l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008; 3400 euro per il bomber corto indossato a Italia’s Got Talent.

