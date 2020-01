Federica Pellegrini: "Non farò la turista alle Olimpiadi, poi chiuderò il cerchio"

Federica Pellegrini incomincia il 2020 in maniera carica, quello appena iniziato sarà il suo ultimo anno in vasca e la Divina è pronta per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove andrà a caccia dell’ennesima magia. La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero vorrà strabiliare anche in Giappone e ha tutte le carte in regola per dire la sua da vera fuoriclasse qual è, l’icona dell’Italia del nuoto si lancia verso il Sol Levante con ottimi propositi e ha tracciato le linee guida dei prossimi mesi in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Per gli allenamenti sarà un anno tosto. Dopo le tante gare della prima parte di stagione, non vorrei gareggiare troppo. A livello fisico ho retto, da adesso ho bisogno di sentirmi più cattiva, di farmela… addosso. Il ciclo iniziale sarà intenso, saranno mesi di fuoco: collegiale negli USA, selezioni olimpiche, una presenza breve agli Europei, le alture che in questi anni sono state fondamentali per arrivare sotto gara al meglio“.

Il 2019 è stato un anno davvero da sogno per la fuoriclasse di Spinea: “Pensavo di fare 1:54.2 nel 2020, nell’ultima gara della mia vita e l’ho fatto un anno prima. Speriamo di rifarlo all’Olimpiade. C’è una parta sognatrice dentro di me. Per ora è tutta emozione, gioia condivisa con Matteo e lo staff. Vedersi riconosciuto questo percorso anche al di fuori è molto importante“. Questa sarà dunque l’ultima stagione della 31enne: “Non voglio vivere tutto questo con malinconia, non c’è spazio, bensì con gioia: altrimenti non mi passa più! Cercherò di viverla al meglio divertendomi e mi succede quando vado forte… Non ho alcun rimpianto, ciò che dovevo l’ho fatto per me e il nuoto. Posso chiudere in pace, penso alla festa da fare. Non ho paura del ritiro“.

E gli obiettivi a Tokyo? “Non andrò a fare la turista, a me le sfide piace vincerle: immensamente. Voglio riprovare a fare tutto con calma, con la tranquillità del 2019 ma rimanendo sempre in bilico. Nell’anno olimpico si scatena di tutto. Non posso andare avanti tutta la vita, dopo Tokyo ne riparliamo: tanta gente mi chiede di non smettere, poi prevale la parte razionale di me. E io vorrei chiudere con il ciclo olimpico. Che faccio, vado avanti fino a 36 anni? A me piace faticare, allenarmi per me è l’unica strada ed è normale poi percorrerla. Sono stati anni bellissimi, sofferti, ricchi di emozioni forti che sicuramente vivrò in altri modi. Vorrei finire da dove ho cominciato“. Federica è sempre chiara: “Non cambierei nulla della mia carriera, sono convinta ci sia un percorso già segnato. Alla fine a metterci la faccia sei sempre sola, sul blocco devi fare da sola. In questi anni non ho avuto solo passaggi facili. Ma io ho sempre tirato dritto, senza preoccuparmi di quello che pensavano gli altri“.

