Federica Pellegrini continua il proprio programma di avvicinamento ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio) e, dopo aver ben figurato a Budapest (Ungheria) nelle Championships Series della FINA, l’azzurra è stata la vedette del Grand Prix di Napoli, disputato a Caserta. Un bagno di folla ha accolto la nostra portacolori che, come sempre, genera entusiasmo in ogni competizione a cui decide di partecipare.

La campionessa veneta, nelle due vasche, si è imposta con il crono di 55″25 precedendo Erika Ferraioli (55″64) e una rediviva Silvia Di Pietro (55″82), tornata a gareggiare con una certa continuità, dopo un periodo molto complicato per via di qualche infortunio di troppo. Pellegrini è dunque motivata a spingere ed a prodigarsi nell’allenamento per realizzare il sogno della quinta Olimpiade ed a concludere nel migliore dei modi la propria carriera. Un meeting che ha richiamato l’attenzione anche di altri atleti di livello come la sorprendente ranista Benedetta Pilato. La giovanissima ranista nostrana, sorpresa agli Assoluti di nuoto a Riccione dove seppe staccare il biglietto per la rassegna iridata a soli 14 anni, si è aggiudicata la prova nella vasca campana con il crono di 31″97.