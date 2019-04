Federica Pellegrini tornerà in gara nel weekend del 4-5 maggio in occasione del “Trofeo del Centenario”, la quindicesima edizione del Memorial Calligaris che quest’anno celebrerà il secolo di vita della Triestina Nuoto. La Divina sarà infatti protagonista a Trieste e nuoterà gli amati 200 stile libero in un meeting che si preannuncia davvero spettacolare con la presenza anche di Gabriele Detti e Laszlo Cseh. A darne la conferenza è stato Nicola Cassio, team manager del team alabardato, in un’intervista concessa al quotidiano Il Piccolo:

" Sarà bellissimo poter ammirare la Pellegrini nella sua gara, i 200 metri stile libero che si disputeranno il 4 maggio. Il livello della manifestazione sarà sicuramente molto alto. Federica Pellegrini non ha bisogno di presentazioni, Gabriele Detti è il campionato iridato in carica degli 800 stile libero oltre che doppio bronzo olimpico, il triestino Piero Codia è il Campione Europeo dei 100 farfalla, Laszlo Cseh è uno dei nuotatori continentali più forti di ogni epoca "

All’evento parteciperanno quasi 500 atleti, sono in programma 17 gare presso la piscina Bianchi del capoluogo giuliano.