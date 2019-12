Quando in acqua entra lei, la Divina, Federica Pellegrini, qualcosa di incredibile è sempre nell’aria e, anche oggi, allo Stadio del Nuoto di Riccione, nella seconda giornata di finali di questi Campionati Italiani Assoluti, l’attesa per i suoi 100 stile libero era spasmodica.

Federica, nell’ennesima sfida con l’amica-rivale Silvia Di Pietro (che proprio ieri l’ha beffata nella mezza distanza dello stile), conscia dell’elevato coefficiente di difficoltà nei confronti del tempo limite fissato dalla Federazione in 53.09, ha impostato una gara autoritaria nella quale si è messa davanti fin dal primo cinquanta (26.22) e ha poi staccato tutte le avversarie nel secondo, concludendo in un ottimo 53.95 che fa ben sperare per i 200 di domani, nella quale la Divina, pur spossata dalle fatiche scozzesi, proverà a regalare ancora emozioni a tutti gli appassionati che l’hanno acclamata in questa tre-giorni riccionese.

Le parole di Federica Pellegrini nel post gara

"Penso di fare i 200 stile libero. Non siamo brillantissimi, però voglio provare a vedere domani cosa succede. Non è così malvagio il tempo di oggi 53”9. Si comincia a sentire la fatica di aver gareggiato così tanto, ma non solo nell’ultima settimana. Così tante gare negli ultimi tre mesi a livello nervoso lo sento molto, però va bene. Diciamo che è stato il primo anno delle ISL, una gara davvero eccezionale, per noi gareggiare per la squadra e non per l’individuo è qualcosa di veramente bello. Somiglia alla Coppa Brema, però in grande. La fatica non solo fisica, ma nervosa si fa sentire. Penso di fare i 200 sl domani e vediamo cosa succede”.