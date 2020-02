Aveva ragione Filo. Ci è voluto il Tas, la corte di arbitrato sportivo di Losanna, per riconoscere a Filippo Magnini l'innocenza tanto agognata.

L'incubo è finito dunque: il Tas ha infatti ribaltato la sentenza del Tna italiano che aveva squalificato in primo e in secondo grado per 4 anni il bicampione del mondo dei 100 stile libero. L'ente antidoping italiano dovrà pagare le spese processuali.

"Tremo dalla gioia"

" HO VINTO. Il TAS mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa. È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia. "

Il due volte campione del mondo era stato condannato perché riconosciuto colpevole di aver violato l'articolo 2.2 del codice Wada (uso o tentato uso di sostanze dopanti).