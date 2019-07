Filippo Magnini eroe in spiaggia: salva un bagnante in difficoltà in mare

Filippo Magnini si è trasformato in bagnino nelle acque di Cala Sizias, nel sud della Sardegna: il nuotatore italiano, medaglia di bronzo ad Atene 2004 e due volte campione mondiale nei 100 m stile libero (Montreal 2005 e Melbourne 2007), è intervenuto per salvare un bagnante in difficoltà in acqua. Secondo la ricostruzione della Provincia di Cremona, il turista sarebbe andato nel crisi nel tentativo di recuperare un cigno galleggiante che era stato trasportato al largo dalla corrente marina: gli amici con cui era in compagnia hanno prontamente avvertito i bagnini del Lido Tamatete, ma, per sua fortuna, Filippo Magnini stava facendo il bagno nelle vicinanze assieme alla compagna, Giorgia Palmas. Sono bastate poche bracciate perché il nuotatore azzurro raggiungesse il bagnante e lo tenesse a galla in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

"Il bagnante era in grande difficoltà - ha raccontato Magnini alla Provincia di Cremona -. Si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po' d'acqua. Quando l'ho raggiunto non riusciva neppure a parlare e non è stato facile caricarlo sul gommone, così l'abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino. Ho fatto solo quello che dovevo".