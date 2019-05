Fine del connubio Cusinato-Morini: l'azzurra torna in Veneto

Un fulmine a ciel sereno cade nella piscina del nuoto azzurro. No, non si vuol parlare di un evento meteorologico particolare ma della decisione di Ilaria Cusinato, due volte argento continentale nei 200 e nei 400 misti, di lasciare il Centro Federale di Ostia e la gestione di Stefano Morini, tecnico anche di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti. In realtà, non una decisione sul momento ma già ben presente nella testa della nuotatrice da un po’ di tempo, stando a quanto è emerso.

Come rivelato da Stefano Arcobelli de La Gazzetta dello Sport, l’azzurra già da gennaio aveva in mente di tornare in Veneto, dal suo ex tecnico Alessandro Chinellato. Non a caso la 19enne delle Fiamme Oro aveva saltato il primo appuntamento in altura, evidentemente per le incertezze e le insicurezze sul progetto. E dunque, dopo gli Assoluti a Riccione, dove per pochi decimi non aveva ottenuto il tempo limite per i Mondiali in Corea del Sud (21-28 luglio), il pensiero si è concretizzato, anche con le lacrime: “Ci siamo lasciati per bene, non è per lui che cambio, ma ad Ostia mi sentivo molto chiusa, limitata in quello che posso fare, ho bisogno di esprimermi e lì mi sentivo oppressa, non stavo bene fisicamente e mentalmente, e io volevo mettere al primo posto la mia tranquillità, piuttosto che altro. Così ho deciso di tornare con un allenatore che conosco, Alessandro Chinellato a Tezze sul Brenta, è a 6 km da casa: è il mio primo allenatore del Team Veneto quando cominciai, poi ero andata a Cittadella. Questo è un cambio condiviso con Butini e con Pontarin, so che la Fin farà il possibile per proseguire il progetto su di me. E’ una scelta ponderata. Sono più che serena, anzi felice della scelta. Non ho paura di un salto nel vuoto, ma cercavo la tranquillità. I Mondiali? Andranno bene“, le dichiarazioni dell’atleta (fonte: questionedistile.gazzetta.it).

Di sicuro un’interruzione del rapporto che farà discutere, considerando Cusinato una delle nuotatrici migliori in prospettiva, in virtù delle medaglie conquistate l’anno scorso a Glasgow e dell’ottima figura nella rassegna iridata in vasca corta in Cina, che sembrava avviata a fare molto bene nell’ottica dei misti continuando ad allenarsi alla “corte” del tecnico toscano. “Mi dispiace che lei come tanti si appaghino con facilità: alla fine gli unici che hanno sempre fame sono proprio quelli che hanno vinto di più, Paltrinieri, Detti, la Pellegrini, gente che non è contenta di andare 3-4 volte l’anno in montagna ma deve farla, resiste. La scelta è di campo, la gestione è difficile, nessuno è contento di stare a Ostia, in foresteria, ma il lavoro è quello per andare al top: nel Centro Federale c’è il massimo dell’assistenza. Ci sono altri ragazzi, anche dall’estero, che vogliono venire qui. Personalmente io l’Olimpiade l’ho vinta e non mi è cambiata la vita, mi dispiace davvero per Ilaria, ha qualità importanti e poteva arrivare al top stando con noi“, le parole di Morini (fonte: questionedistile.gazzetta.it).

Non resta che attendere gli eventi e verificare come evolverà la carriera della nostra portacolori, tornata all’ovile da Chinellato a pochi km da casa sua. Cambiare tecnico nel bel mezzo della preparazione di un evento importante come i Mondiali è sempre molto rischioso ma la ragazza nostrana sembra convinta del fatto suo. La Federazione italiana, comunque, cercherà di sostenerla anche a fronte di questa scelta, stando alle considerazioni del direttore tecnico Butini: “Daremo il massimo supporto a un progetto tecnico adeguato, sarà data la nostra disponibilità se ci saranno i presupposti come nel caso della Cusinato, che rientra nel patrimonio del nuoto italiano“, le parole del tecnico azzurro (fonte: questionedistile.gazzetta.it).

