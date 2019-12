Gregorio Paltrinieri d’autorità vince i 1500 stile libero: c'è anche il pass per Tokyo 2020

Gregorio Paltrinieri regala una chiosa d’autore nei Campionati italiani di nuoto a Riccione, prima chance per il pass olimpico per Tokyo 2020. Nella vasca lunga romagnola, il carpigiano era atteso nella sua gara e il tempo limite di 14’45″0 non era dei più semplici visto lo stato di salute non ottimale (sotto antibiotici) e le fatiche degli Europei in vasca corta a Glasgow, dove ha ottenuto l’oro continentale che gli mancava da un po’.

Le trenta vasche sono la sua casa e Paltrinieri, impostando una velocità di crociera da 29″3/29″4 ogni 50 metri, ha creato il vuoto. Il passo è stato da record europeo nei primi 800 metri e la voglia di far bene era tanta. Nell’ultima parte c’è stato un piccolo calo, ma la qualificazione non è mai stata in pericolo ed è arrivato il 14’42″66, tempo mostruoso, se lo si contestualizza, perché mai ottenuto a dicembre.

Per questo, si può essere più che contenti. Alle sue spalle, nell’overall, troviamo Alessio Occhipinti (15’11″65) e Matteo Lamberti (15’13″40).