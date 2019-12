Dopo un 1500 stile libero mostruoso per cattiveria, costanza e violenza d’azione, è un Gregorio Paltrinieri finalmente ritrovato con il tempo di 14’42’’66. Arriva anche il pass olimpico nei 1500, dopo quello nella 10 km in acque libere, in attesa di centrare anche quello negli 800 stile libero.

" Volevo questo crono e fa sempre piacere sapere di essere qualificati. Non ho ancora ottenuto il pass negli 800 sl, ma ci proverò a marzo perché l’obiettivo sarebbe quello di portare tre gare. [Gregorio Paltrinieri] "

" Sicuramente aver già fatto il 1500 adesso mi da grande serenità per lavorare in vista di questo appuntamento importante. Sono molto contento per il tempo. Questo è un risultato che non avevo mai nuotato in vita mia a dicembre, nemmeno nei miei periodi migliori "